Viktor Kalivoda měl na svědomí život tří nevinných lidí. Takzvaný lesní vrah své oběti střílel na procházkách lesem. Soud ho poslal na doživotí do vězení. Zde strávil pouhé čtyři roky, než si na cele, kde byl sám, podřezal žíly. Od smrti lesního vraha uplynulo 11 let.

Kalivodu prý k činu inspirovala Olga Hepnarová – prý několikrát přečetl knihu o ní a rozhodl se „dokončit to, co Olga začala“. V lesích u Brna a u Kladna zastřelil tři lidi. Plánoval toho ale mnohem více...

Chtěl zabít sám sebe, tak začal vraždit

Za vším bylo prý jeho čtyřleté osobní strádání a opakovaná neúspěšná snaha zabít sám sebe. Mnohokrát už prý stál na mostě u Žampachu nebo na Nuselském mostě v Praze a měl v plánu skočit. Při pohledu dolů se několikrát pořezal na rukou, což mu údajně pomáhalo snížit napětí.

Poté přemýšlel, že se zastřelí, nakonec se ale rozhodl vraždit. „Vedlo mě k tomu to, že prostě nemám nějak budoucnost v partnerských vztazích,“ upřesnil.

Trénoval na živém dobytku

Střelbu si natrénoval při pravidelných návštěvách střelnice a pak ji vyzkoušel na dvou krávách, které zastřelil v září a říjnu 2004 několika ranami do hlavy. „Bylo to akční, bral jsem to jako takový mezistupeň,“ uvedl. Nakonec přišel 13. říjen 2005 a vražda dvou starších manželů Ludvíkových, kteří zamířili do lesa na dřevo. Střelil je do hrudi a nakonec zblízka do hlavy.

Předtím chtěl ale Kalivoda zabíjet lidi na trase C pražského metra, v posledním vagonu po výjezdu z konečné stanice Ládví – prý proto, že je tam nejdelší prodleva mezi zastávkami a metro v těch místech „tolik nehoupe“.

Odsouzený prý zažil tři různá období, kdy cítil potřebu zabíjet v metru. První nastalo v roce 2003 v říjnu, poslední roku 2004 v létě. Tehdy prý zamířil do metra asi desetkrát a už měl i vytaženou zbraň, jen prý nedokázal vystřelit. „Prostě jsem tam nedokázal zmáčknout ten kohoutek, nevím proč,“ řekl.

Přinutila mě Hepnarová

Měl údajně pocit, že ho k činu někdo nutí, tou osobou prý byla Olga Hepnarová. „Cítil jsem, že po mně chce, abych pokračoval v tom, co provedla ona,“ vysvětlil důvod, proč se rozhodl vraždit.

O popravené ženě prý našel první zmínku na internetu a pak několikrát přečetl knihu „Oprátka za osm mrtvých“, která popisovala životní příběh Hepnarové. Po prostudování publikace Kalivoda pochopil, že chtěla zabít více než osm lidí, a tak se prý rozhodl, že to dokončí za ni. „Nějak jsem cítil, že to po mně chce, ale nemluvila ke mně. Bral jsem to jako úkol,“ podotkl k tomu.

Tři zavraždění lidé

Nakonec se Kalivoda odhodlal k první vraždě v Nedvědicích na Brněnsku, kterou si naplánoval dopředu, manžele Ludvíkovi si však vybral až na místě při cestě autem. Právě vůz patřící Kalivodově matce nakonec pomohl policii k jeho dopadení – objevil se totiž i na místě druhé vraždy 16. října 2005 v lese u obce Malíkovice na Kladensku.

Tehdy prý chtěl spáchat sebevraždu. Když k tomu nenašel odvahu, potkal čtyřiačtyřicetiletého elektrikáře Jaroslava Lendóciho, který byl právě na procházce se psem. Vrah ho několikrát střelil do těla. Oběti se ještě podařilo chvíli utíkat, ale Kalivoda muže dorazil dvěma ranami do hlavy. „To aby se netrápil,“ napsal v dopise adresovaném rodině.

Den před tím, než ho policie 20. října v blízkosti jeho bydliště ve Slaném zadržela, chtěl prý znovu vraždit. „Málem jsem zabil nějakého dědu u Křivoklátu, také šel do lesa na dřevo,“ uvedl.

První pokus o sebevraždu

Po několika měsících strávených ve vazbě mu prý došlo, že není normální a že má schizofrenní symptomy. Nechtěl o svých motivech nikomu říct, rozhodl se tedy, že je popíše v dopise určeném rodině a pak spáchá sebevraždu. Krátce před začátkem dubnového hlavního líčení si pořezal zápěstí a skončil ve vězeňské nemocnici.

Podle expertů byl ale vrah chladnokrevný, zákeřný a své oběti bez jediné známky soucitu popravil. Nikdy navíc neprojevil upřímnou lítost. Jeho pohnutky vraždit prý byly jiné než u Hepnarové. „U ní šlo pravděpodobně o popravu a pomstu za špatný život, u Kalivody nešlo o zabití lidí z nenávisti, ale o snahu sebedestrukce. Měl potřebu skoncovat sám se sebou,“ řekl psycholog Karel Netík.

Přestože slyšel nové skutečnosti o motivu Kalivodových činů, nemění to nic na jeho názoru, že obžalovaný je vysoce nebezpečný a jeho resocializace je v danou chvíli „téměř beznadějná“. Podle Netíka je téměř jisté, že by Kalivoda vraždil dál. Psycholog zopakoval, že Kalivoda netrpí žádnou psychickou chorobou, ale jen poruchou osobnosti.

Svá stanoviska nezměnili ani znalci z oboru psychiatrie, podle nichž Kalivoda střílel proto, aby si ulevil od nahromaděného napětí destrukcí. V době vražd byl ale příčetný.

Doživotí a sebevražda

S názorem odborníků se ztotožnil i odvolací senát, který tak nevyhověl návrhu obhájce Daniela Šimánka a Kalivodu poslal do vězení na doživotí. Advokát žádal mírnější verdikt v délce do 20 let vězení, s nejpřísnějším trestem prý ale počítal.

Kalivoda byl podle znalců nadprůměrně inteligentní muž, který navíc jednou vyhrál ve vědomostní televizní soutěži Chcete být milionářem? 320 000 korun. Několikrát neúspěšně studoval na vysokých školách, pracoval pak rok u policie v Praze 6 a jako řidič tramvaje. „Mým velkým snem bylo řízení vlaku, proto jsem šel pracovat k dopravnímu podniku, tramvaje se chovají podobně jako vlaky,“ konstatoval Kalivoda.

Nakonec Kalivoda 27. září ve věznici ve Valdicích spáchal sebevraždu. Na cele byl sám, a tak ho tentokrát nikdo nezachránil. Podřezal si žíly.