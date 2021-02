Titul nejzbabělejší sérioví vrazi Česka by mohli nést manželé Stodolovi, kteří si za své cíle vybírali výhradně starší občany, které za účelem obrat je o všechno cenné zabíjeli zvláště mučivým způsobem. Při policejních výsleších už ale takovými spojenci nebyli – usvědčilo je právě vzájemné obviňování. Oba ve vězení pobudou na doživotí.

Jana Stodolová, rozená Bábiková, byla před sňatkem se Stodolou už dvakrát vdaná, v roce 1997 byla navíc znásilněna. Stodola vyrůstal v problémové rodině, ale byl znám jako klidný člověk – agresivitu projevoval, když byl opilý. Jako pár se velmi záhy dostali do finančních problémů.

První vraždu Stodolovi naplánovali na listopad 2001 – vybrali si pětasedmdesátiletého Jaroslava Š. Plán byl jednoduchý, Stodola měl seniora vykrást a nepozorovaně zase zmizet. Jeho žena zatím hlídala doma, aby si nikdo ničeho nevšiml. Jenže při potyčce Jaroslav Š. Stodolovi strhl punčochovou masku a vše se zvrtlo. Stodola zpanikařil a důchodce uškrtil. Aby vraždu zamaskoval, uložil mrtvolu do postele a kolem rozestavil svíčky, jak popsal Andrej Drbohlav v publikaci Psychologie sériových vrahů. Ukradl v domě, co mohl – včetně konzerv s jídlem a pár lahví vína. Dům od svíček začal hořet. A smrt starého muže byla chybně vyhodnocena jako sebevražda – patolog dokonce přehlédl zlomenou jazylku, která vždy napovídá o rdoušení. Vražda byla prokázána až při exhumaci těla.

Druhou obětí se stala devětašedesátiletá Růžena Z. Do jejího domu vnikla Stodolová a několikrát ji tyčí praštila do hlavy. Spolu s manželem ji pak začali bít, aby jim vyzradila, kde má cennosti. Když mlčela, Stodola ji uškrtil. Z domu ukradli šperky, peníze a i prášek na praní. V jednu chvíli v domě dokonce zazvonil telefon, Stodolová ho zvedla a přes kapesník komunikovala s dcerou oběti zcela bez pochybností. Růženu zahrabali v mělkém hrobě na zahradě. Pár si v domě zemřelé ještě udělal kávu, vypil ji a až pak odešel. Tělo našel po půl roce zeť zavražděné, když stavěl fóliovník. Policie ji do té doby považovala za pohřešovanou, protože ji pár dní před zmizením několik lidí vidělo odjíždět, nikdo už ale nepotvrdil její návrat.

Při třetí akci zabili Stodolovi rovnou dva seniory – manžele (66 a 62). Do domu se jim vnutili násilím pod záminkou, že chtějí vodu. Každý jednoho z důchodců vyslýchal zvlášť a snažil se z nich dostat skrýš peněz. Stodola pak oba manžele uškrtil kabelem od lampičky. V domě si zakouřili a pak pustili plyn a utekli. Policie opět zaváhala – příčinou smrti bylo prohlášeno udušení plynem. Vyšetřovatelé tak museli ignorovat ukradené věci (včetně veškeré elektroniky), strangulační rýhy na krcích obětí i fakt, že by plynová bomba nedokázala vyplnit prostor domu a zabít dva lidi.

Pátou obětí se stala osmasedmdesátiletá žena, kterou zabila Stodolová sama, její manžel o vraždě prý neměl ani ponětí. K ženě se vnutila s tím, že je obětí povodní v Praze. Žena ji u sebe nechala přespat, ale druhý den ji načapala, jak se jí přehrabuje ve věcech. Stodolová ji svázala, pak ji praštila několikrát válečkem a čtyřikrát ji bodla nožem. Uklidila všechny stopy, dokonce i vytřela podlahu v celém domě. Ukradla peníze a druhý den utekla. Tento případ policie vyšetřovala jako vraždu už od začátku, ale totožnost pachatelky nezjistili.

Dalším zavražděným byl jedenaosmdesátiletý muž ze stejné vesnice, jako byla první i druhá oběť. Tohoto seniora mohli místní často slyšet, jak se chlubí našetřeným balíkem peněz. Stodolovi si jednoho dne počkali, až muž při větrání domu otevře dveře, a vnikli dovnitř. Jaroslav důchodce praštil po hlavě a odtáhl ho na půdu, kde ho pár chtěl oběsit. Jenže kabel se přetrhl a Stodola seniora vzteky ukopal k smrti. Tak ho našla i policie – ležel na zemi a z úst a nosu mu tekla krev. Přivolaný lékař nenašel stopy po cizím zavinění a smrt označil za sebevraždu. Patolog při pitvě sice našel jasné znaky násilí, ale policie mu sdělila, že případ je vyšetřován jako sebevražda a rány vznikly po dopadu těla na zem. Nikoho nerozrušoval ani fakt, že si starý pán nechal v kuchyni brýle s dvanácti dioptriemi a zvládl se dostat po strmých schodech na půdu a uvázat smyčku, aby se oběsil.

Poslední vražda se stala dvojici málem osudnou. Vybrali si dvě sestry (52 a 62), které žily v bytovém domě s matkou (92). Vše chtěli nastražit tak, aby to vypadalo jako dvojnásobná vražda a sebevražda. Stodola uškrtil jednu sestru a pak se vrhl na matku, kterou dusil polštářem. Jenže ta jeho běsnění přežila – o tom Stodola ovšem nevěděl. Mezitím uškrtil ve vaně i třetí ženu a Dana jí podřezala zápěstí. Právě svědectví přeživší matky ukázalo na Jaroslava Stodolu, kterého žena znala. Jenže proti němu nebyl dostatek důkazů...

Stodola se po poslední vraždě pokusil o sebevraždu – spolykal přes 200 prášků, které brala jeho manželka, ale přežil. Později si pak manželé vytipovali ještě jednoho seniora, kterého zamkli ve sklepě a prohledali mu dům. Po cestě je potkal policista, který Stodolu znal. Když osvobodil uvězněného důchodce, začal po Stodolovi pátrat. Po dopadení se k tomuto činu přiznal a postupně byly získávány důkazy i na poslední dvojnásobnou vraždu. Později Stodola přiznal účast i na dalších činech. Při výsleších ovšem začali manželé svalovat vinu jeden na druhého. Snažili se vypadat jako oběti manipulujícího partnera. Soud je oba poslal na doživotí do vězení.