„V podstatě se zopakovala situace z loňska, kdy oddělení s covidovými pacienty jsou pod náporem, a pan ředitel v době krize vyrazil na lyžařskou dovolenou,“ svěřil se Deníku jeden ze zaměstnanců pod příslibem anonymity.

Volno šéfa nemocnice Stračára potvrdil sekretariát nemocnice i ministerstvo obrany jako zřizovatel zařízení. „Byl na dlouhodobě plánované dovolené. V den odjezdu nebylo vyhlášení nouzového stavu na pořadu dne,“ řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Nebylo to poprvé

Ředitel Vojenské nemocnice přitom už loni na konci října v době nouzového stavu vyrazil do Tyrolska. Po návratu do Česka měl pozitivní test na koronavirus.

Stračár se tehdy hájil tím, že lidé do zahraničí cestovat mohli a v Rakousku jako trenér a lékař doprovázel svou dceru, která závodně lyžuje. Ministrstvo podle Pejška případ uzavřelo kázeňským pohovorem a snížením jeho ohodnocení.

Kapitán opustil loď

Počínání ředitele označil jeden ze zaměstnanců za výrazný krok ke snížení motivace vytížených zdravotníků. „Kapitán opustil loď. Vedení nemocnice se navíc na další vlnu dostatečně nepřipravilo, technicky ani organizačně,“ tvrdí zaměstnanec, který situaci mezi zdravotnickým personálem označil za krajně napjatou.

Ředitel: Je to podpásovka

Ředitel se proti kritice v úterý ohradil. „Celé léto jsem nebyl na dovolené, nikde jsem nebyl rok. O svátku 17. listopadu jsem byl 24 hodin v práci na chirurgické JIP. V čase dovolené jsem se v pondělí a pátek on-line účastnil krizových štábů kraje," řekl Stračár.

Podle Stračára zaměstnanci také měli dovolené a mají na ni nárok. „Já je nijak nelustruju. Někomu mé volno leží v žaludku, ale dodržuju všechna pravidla, mám dvě dávky očkování a považuju to za podpásovku," řekl Stračár.

Ve Vojenské nemocnici v Brně je nyní 56 pacientů s nemocí covid-19, z toho osm na jednotce intenzivní péče. Nemocnice zastavila plánované operace, provádí jen ty akutní.