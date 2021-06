Bulharská vláda slibuje pro Čechy výjimku z opatření proti covidu: k příjezdu do země bez nutnosti testů má stačit i první dávka vakcíny. Přesněji řečeno uplynutí lhůty 22 dní od prvního očkování. Bulharsko věří, že tak ještě dožene zpomalenou turistickou sezonu a do země se opět podívá na 200 tisíc českých turistů. Jsou tu vítaní nejen pro kulturní blízkost, ale i tím, že se díky nízkým cenám mohou Češi v Bulharsku takříkajíc rozšoupnout, řekl v Sofii Blesk Zprávám český velvyslanec Lukáš Kaucký.

Česko takové cestovní výjimky z očkování dohodlo s dalšími státy včetně Chorvatska, má podobné i Bulharsko s jinými zeměmi?

Myslím, že se začalo v tomto ohledu rozkoukávat pomaleji, byť se tedy samozřejmě zaměřují na země, odkud jezdí do Bulharska na dovolenou nejvíc lidí, a to je Řecko, Turecko, Rumunsko. Spolupráce s těmito zeměmi, i se Srbskem, je velmi intenzivní. Pro ně je to velmi atraktivní země. Na druhou stranu pak Bulhaři nejvíc cestují k moři právě do Řecka, je pro ně srdeční záležitost mít nastavené co možná nejjednodušší mechanismy právě s Řeckem.

A jak je pro ně důležité Česko? A naopak Bulharsko pro Česko?

Česko určitě patří mezi klíčové země. Před covidem sem přes cestovní kancelář ročně přijelo zhruba 160 tisíc Čechů, dalších 40 tisíc individuálních turistů (pro srovnání, do Chorvatska roku 2019 jelo čtyřikrát víc Čechů, uvedl portál BusinessInfo, pozn. red.).

Dohromady 200 tisíc je podstatný podíl na celkovém počtu turistů, kteří přicestují do Bulharska. A hlavně tu jsou Češi dlouhodobě oblíbení, mezi Bulhary a Čechy je tradičně velmi vřelý vztah. Češi si dovolenou v Bulharsku dokážou velmi užít, jsou dvojnásobně vítaní i díky tomu, že hodně utrácejí v restauracích, v hotelech.

Za komunismu jezdilo do Bulharska dost Čechoslováků, jak se to vyvíjelo potom?

Jak se říkalo, Černé moře bylo jediné teplé socialistické moře. Na začátku 90. let samozřejmě nastal obrovský zlom. Vzhledem k tomu, že se Čechům otevřel prakticky celý svět, Bulharsko ztratilo atraktivitu.

Bylo to dáno i tím, že přece jen infrastruktura v Bulharsku na počátku 90. let byla značně zastaralá, nemohla vůbec konkurovat moderním hotelům, čistým plážím a celkově infrastruktuře v jižní a západní Evropě, ale i jinde ve světě. Situace se začala měnit postupně, až v zásadě před 15, 20 lety, kdy opravdu pozvolna začali Češi nacházet cestu zpět do Bulharska, lásku k Bulharsku…

Čili kolem vstupu napřed Česka, posléze Bulharska do Evropské unie.

Přesně tak. Nešlo jen o znovunalezenou lásku, v té době si také Bulhaři začali uvědomovat, jak klíčový je pro ně turismus, investice do cestovního ruchu a že s tím je potřeba něco udělat, pokud chtějí přilákat vícero zahraničních turistů. To se začalo projevovat v růstu zahraničních návštěvníků. Moderní hotely, moderní aquacentra, ale i investice do silnic, dálnic, letišť. Zkrátka všechno to, co moderní cestovní ruch vyžaduje, dneska v Bulharsku najdete, ale před dvaceti lety situace byla značně odlišná.

Bulharsko je Čechům blízké jak jen to jde. Přitom nabízí výběr všeho, po čem v čase odpočinku toužíme. | Blesk – Tonda Tran

Co Bulharsko nabízí ve srovnání s dalšími tradičními destinacemi českých dovolenkářů?

Bulhaři jsou velmi konkurenceschopní. Když to rozvinu, tak jsou tady relativně nízké ceny, nemusíte se bát, že by vás nějak zruinovalo, když si zajdete do dražší restaurace. Ceny jsou pro Čechy velmi příznivé, standardní cenová hladina je tady, řekněme, o deset, dvacet procent nižší než v České republice. Obecně tu v zásadě za všechno platíte o trochu méně, ať už v obchodech, restauracích, nebo v hotelích. I ty opravdu nejdražší restaurace tady mají stejné ceny jako dražší restaurace v centru Prahy, ale průměrné hotely jsou na nižší cenové hladině než nejen v Praze, ale i v jiných zajímavých částech České republiky.

Zároveň jsou tu nízké ceny zájezdů jako takových. Cestovní kanceláře, které nabízejí letecké zájezdy k moři či poznávací pobyty, nabízejí natolik atraktivní ceny, že si člověk při porovnání s jinými destinacemi dvakrát rozmyslí, jestli chce opět třeba do Turecka, do Řecka, nebo jestli nevyzkouší Bulharsko. Pak zjistí, že Bulharsko stojí za to. Nejen, že se tady skvěle tráví dovolená, ať už u moře, nebo začne objevovat krásy bulharských hor, ať v létě, nebo v zimě. O nich mezi českými občany není moc velké povědomí, o to zajímavější je je poznávat.

Což byla taková perlička v zimě, kdy byly Alpy a další evropské hory kvůli covidu nepřístupné, tak české cestovní kanceláře přišly s leteckými zájezdy do Bulharska, kde se dalo dobře lyžovat.

Pokud jde o covid-19, sedmimilionové Bulharsko zaznamenalo čtyřikrát méně případů než Česko, ale přes 17 tisíc mrtvých oproti našim 30 tisícům. Jak to tu s koronavirem vypadalo?

Co se týče zvládání epidemie, tak Bulharsko mělo značné výkyvy. Přece jen bulharské zdravotnictví je na poněkud horší úrovni než české, hůře se vypořádávalo s těmi případy. Byl tu i, řekněme, benevolentnější přístup k dodržování všech opatření, řada Bulharů prostě nevěřila, že něco jako covid existuje, často to měli za výmysl médií nebo nějakých zahraničních sil.

Od toho se pak odvíjí i očkování, kdy Bulharsko je na chvostu Evropské unie, jen obtížně se daří přesvědčovat občany, že je potřeba se očkovat, že to není nic nebezpečného a že je to vlastně jenom přínosné. Ale naštěstí se situace zlepšuje, co se týče nárůstu počtu nemocných, tak v uplynulých dnech už ta čísla natolik klesala, že Bulharsko je z pohledu České republiky mezi těmi oranžovými státy.

A pokud jde o očkování, má ještě co dohánět. Ale díky takzvaným zeleným koridorům se dnes může očkovat prakticky kdokoliv, už se zrušily veškeré věkové limity a situace se také postupně zlepšuje. Je to otázka času.

A co opatření v cestovním ruchu?

V cestovním ruchu si na toto obzvlášť dávají pozor, aby turisté nebyli ohroženi. Hotely, restaurace, veškeré služby vyžadují po zaměstnancích očkování, i pod hrozbou ztráty zaměstnání. V zásadě to asi ani jinak nejde.

Jakou máte na ambasádě práci s turisty?

Týká se to primárně našeho konzulárního oddělení. Během turistické sezony je řada konzulárních případů, od nejlehčích případů jako ztráty cestovních dokladů, bohužel jsou i horší případy, různá zranění, těžká zranění, někdy bohužel i úmrtí, což je na konzulární práci to nejsmutnější.

Snažíme se být turistům co možná nejblíže, proto se tradičně přes léto otevírá konzulární jednatelství v Burgasu, máme honorární generální konzulát ve Varně, který je velmi aktivní. A v těch hlavních centrech při pobřeží Černého moře jsou tradičně české policejní jednotky k dispozici, aby pomohly českým turistům v nouzi. Snažíme se maximálně vyjít vstříc.

Domluví se tu Češi dobře?

Vcelku dobře. Překvapivě bulharština, byť se píše cyrilicí neboli azbukou, je velmi podobná češtině, tudíž jazyková bariéra je tady naprosto minimální. Zároveň Bulhaři umějí velmi dobře anglicky.

Jak si třeba bulharsky objednáte v restauraci?

Bíra malka – malé pivo, to si dám většinou. Červeno víno, bjalo víno. A přemýšlím, co je tu mé nejoblíbenější jídlo… Šopska salata, rozhodně. Kdokoli přijede do Bulharska, musí ochutnat šopska salata. To je úplně něco jiného, než když si dáte šopský salát v České republice.