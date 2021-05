Začalo to jak malátnost spojená se silnou teplotou a mohlo to skončit smrtí. Jana Palla (58) z Vyškova onemocněl koronavirem a měl namále, personál nemocnice v Třinci ho ale zachránil. O jeho život bojovali 45 dní.

Jan Palla kolaboval poté, co se nakazil od manželky Hany (58) sestry na interně. „Celý život jsem nebyl ani jednou nemocný, a teď jsem přežil vlastní smrt. Šlo to rychle. Vysoké teploty, bolesti hlavy, též zažívací potíže,“ vzpomíná na loňský listopad Jan Palla.

Nejdřív ho zavezli do nemocnice ve Vyškově, kde se potvrdil nález na plicích. Zdravotní stav se horšil a horšil. Na oddělení JIP už mu nemohli pomoct, tak rozhodli o převozu na plicní intubaci oddělení ARO, a volná kapacita byla nejblíže v Třinci.

V komatu na Vánoce

„Vezla mě dvě hodiny sanita, vrtulníkem to nešlo a i tak se báli, zda dvouhodinovou jízdu přežiji. Ihned mě tu napojili na ECMO (viz Box),“ uvedl Palla. Manželka i dcera, porodní asistentka Veronika (36), zažívaly 45 dnů obrovského strachu, jejich nejbližší ležel v kómatu.

Video Utekl hrobníkovi z lopaty! Kvůli kovidu byl 45 dnů v komatu -

„Stav byl kritický na Vánoce i po novém roce. My pořád doufali. Poprvé jsme jeli za ním 7. ledna, kdy slavil narozeniny. To nás poprvé poznal. Den na to ho odpojili od přístrojů. Přežil, i dík personálu této nemocnice,“ je přesvědčena dcera Hana, která jela zdravotníkům s rodiči darovat dort jako poděkování.

„My jsme se nechali všichni tři očkovat, to je jediná možná obrana proti koronaviru,“ vzkázala dcera.

Totální selhání organismu

Jan Palla si prošel těžkým selháním organismu, jako jeden z mála pacientů z první vlny koronavirové infekce. I přes veškerou snahu zdravotníků nemohl nikdo tušit, zda nad virem zvítězí. „Teď slavím 7. a 8. ledna dvoje narozeniny,“ usmívá se pacient.

V nemocnici si poležel celkem 81 dnů, doma na nemocenské bude sbírat síly nejméně do podzimu. Chce zase jezdit na kole, proto přes silné bolesti těla, kostry, klubů a celých zad rehabilituje.

Jan pracoval na dálnici jako stavař a už se zase těší zpátky. „Právě práce by mi pomohla líp snášet ponákazové bolesti. Nemohu ale pořádně ohýbat prsty, svaly mám ochablé. Ale jak říkám: Psychika v normálu je půl zdraví,“ usmívá se vyléčený muž.

Primář: „Je to náš rekordman“

V Třinci napojili Jana Pallu na oxygenátor, jenž mu nahrazoval plíce. Dovnitř těla vpouštěl kyslík, a ven oxid uhličitý. Přístroj pracuje běžně 15 až 30 dnů, u kovidového pacienta to jde pouze pět dnů. Nikdo zatím nezjistil, proč jej virus opotřebovává víc.

„Pan Palla je naším rekordmanem. V počtu sestav a jejich výměny jde u oxygenerátoru o sekundy. Jemu jsme měnili sestavu sedmkrát, to je výjimečné,“ řekl primář třineckého oddělení ARO Roman Hanák. Na světě přežije dle něj jen půlka takto léčených lidí.

Co je to ECMO?

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda využívaná v intenzivní medicíně, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce. Je to systém podobný mimotělnímu oběhu: Katetr odebírá ze žil krev, hnanou oxygenátorem a pumpovanou zpět do těla do žilního nebo arteriálního systému druhým katetrem.