Sedí na posteli ve znojemské nemocnici, usmívá se a probírá novinky z domova i ze světa se třemi parťáky na pokoji. Čtyřicet dnů poté, co na něj covid-19 nemilosrdně zaútočil, se pedagog Pavel Psota (51) z Moravského Krumlova těší domů.

Má rád procházky, hraje tenis, prostě sportovec v nejlepších letech. Na konci února ale pedagog Pavel Psota poznal, že si covid-19 nevybírá. Dostal horečky, cítil se schváceně.

Skončil na infekčním oddělení znojemské nemocnice, po pár dnech přišly další komplikace. Následoval přesun na ARO oddělení a umělý spánek. Boj jeho organismu s neviditelným protivníkem trval plných 25 dnů...

Vděk je velký

„Všichni byli strašně milí a obětaví, ale v ten okamžik pod vlivem léků a jiných skutečností jsem to tak nevnímal. V jednu chvíli jsem si dokonce přál, aby to už všechno skončilo. Jsem vděčný zdravotníkům a také své přítelkyni, že to nevzdali a že mě podporovali,“ zhodnotil Pavel Psota nejtěžší dny svého života.

Pavel je životním optimistou. Oceňuje péči zdravotníků, osobně poděkoval i řediteli nemocnice Martinu Pavlíkovi. „Je to kuriozita, oba jsem narození ve stejný den i rok. Pan ředitel byl i jedním z lékařů na ARO oddělení, kde jsem ležel,“ prozradil.

Už se těší domů

Na standardním pokoji po návratu z ARO si našel trojici kamarádů. „Probíráme, kde co, včetně nemocí. Ve čtyřech se to líp táhne,“ směje se Pavel. Teď si už pomalu balí věci.

„Těším se na přítelkyni a našeho psa. A taky, jak si sednu pod pergolu a budu prostě doma. Po tom, co jsem prožil, si člověk rázem váží úplně obyčejných věcí.“