Nemocnice Znojmo by chtěla od příštího týdne spustit část plánovaných operací, které stejně jako ostatní nemocnice v zemi zastavila koncem prosince kvůli pandemii koronaviru. Důvodem je pokles počtu pacientů s covidem-19, a to jak na standardních lůžkách, tak na lůžkách intenzivní péče, která jsou potřebná pro pacienty po operaci.

Podnět k zastavení plánovaných operací, jako například náhrad kloubů, dalo ministerstvo zdravotnictví v závěru prosince a omezení platí dodnes.

Obdobná situace byla i v dřívějších měsících, kdy nemocnice na pokyn ministerstva plánované operace zastavily a poté je spustily. „Myslíme si, že ministerstvo to opět samo rozvolní a my se na to připravujeme," uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Klouby, mandle a žlučníky už čekají

Nemocnice nyní dělají pouze akutní zákroky, aby měly dostatečnou kapacitu pro covidové pacienty. „Máme ale řadu výkonů a zákroků, které jsme museli pacientům odložit. Je ale potřeba poskytovat tuto péči dál a pacienty ošetřit. Týká se to náhrad kolen, kyčlí, operace mandlí, neakutní žlučníky a podobně," podotkla Veselá.

Návrat k plánovaným operacím nemocnici umožní pokles počtu pacientů s covidem v její péči. Ještě 17. března měla nemocnice 93 pacientů na standardních lůžkách a 26 na lůžkách intenzivní péče, v úpterý po velikonocích je 62 na standardních a 17 na JIP. Znojemská nemocnice ročně provede skoro 6800 velkých operací, po kterých je u pacienta nutná intenzivní péče.

VIDEO: Blatný hájil delší nouzový stav a tvrdá opatření: Virus se zásadně změnil, museli jsme reagovat. délka: 11:11.64 Video Blatný hájil delší nouzový stav a tvrdá opatření: Virus se zásadně změnil, museli jsme reagovat PSP ČR