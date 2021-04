Divadelníci se bojí výměny Zaorálka. Kvůli „hrozbě zklamání důvěry“ píší Hamáčkovi i Babišovi

Divadelníci nechtějí změnu v čele ministerstva kultury, v otevřených dopisech to píšou premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, jehož strana resort spravuje. Asociace nezávislých divadel ČR, která sdružuje na šest desítek nezávislých scén, pokládá případnou změnu ministra kultury v době pandemické krize za hazard a změnu by vnímala jako závažné zklamání důvěry kulturní veřejnosti. Podle Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), zastřešující platformy českých scénických umění, jsou politické změny to poslední, co by kultuře mohlo prospět. O změně v čele ministerstva spekulují média.