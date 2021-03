Ad absurdum. Tak hovoří o uzávěře a zákazu přejíždění mezi okresy kvůli nepříznivé pandemické situaci obyvatelé malé vesničky Přibyslavice v západním cípu Jihomoravského kraje. V obci není obchod, jediná hospoda je zavřená. Do pětitisícové Velké Bíteše jsou to tři kilometry a pár minut jízdy autem či autobusem. Jenže už jde o Vysočinu a okres Žďár nad Sázavou

Většina z 500 obyvatel Přibyslavic kroutí při dotazu na možnosti nákupu potravin a další nezbytných věcí hlavou. „Policajti vartují na silnici na Bíteš po ránu a odpoledne. K lékaři můžete, když jim odevzdáte čestné prohlášení. Ale nakoupit si tam nesmíte. Tedy můžete, ale nesmějí vás nazpátek probrat,“ svěřila se starší žena, která přijela z Velké Bíteše dopoledním autobusem.

Měla štěstí, policejní hlídka v té době na silnici u autobusové zastávky hned u obce nebyla.

Lenka: Na vesnici nic neseženete

Z autobusu vystoupila také paní Lenka s přítelem Petrem. „Chtělo by to napsat ministru Hamáčkovi, ať se sem přijede podívat. Je to absurdní. Ani v okolních obcích nic není, nebo jen malé obchůdky se smíšeným zbožím. Takže tam všechno neseženete,“ řekla Lenka.

Video Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje k opatřením policie na hranicích okresů - Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Lidé jsou zvyklí jezdit do Bíteše, je tam i dobré autobusové spojení a mají tam všechny služby. Problém je to především pro starší obyvatele, protože u nás prodejna není a do jiných obcí není tak dobré spojení. Navíc na větší nákup do Rosic je to daleko,“ svěřil se Blesk.cz místostarosta Přibyslavic Aleš Tunkr.

Vedení obce přišlo s nabídkou pro seniory nad 70 let, že by jim zajistilo dovoz nákupů. Chtělo také zjistit, zda pro podobné případy nelze získat výjimku. „Pro těch pár kilometrů by to snad neměl být problém,“ míní místostarosta.

Žádné výjimky, vzkázal ministr Blatný

„Hejtman Jan Grolich se s žádostí o úpravu některých nařízení na základě specifických situací v některých obcích obrátil na vládu, odpověď ministra zdravotnictví nicméně byla, že se opatření upravovat nijak nebudou,“ upozornil mluvčí jihomoravského krajského úřadu Michal Cagala.

Lidem z Přibyslavic i dalších vesnic na pomezí mezi Jihomoravských krajem a Krajem Vysočina tak nezbývá, než si počkat do 21. března, co se bude dít dál...