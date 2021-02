Ještě před pár měsíci věřil kuchař a majitel restaurace s kavárnou Petr Erin Kováč (46), že se nepřízeň osudu vůči jeho profesi zlomí. Jenže opakované lockdowny ho připravily o veškerou iluzi. Zavřel kvůli vysokému nájmu podnik v centru Brna a odstěhoval se do podnájmu v Jiráskově ulici, kde vaří pro zájemce v průměru 30 až 50 obědů denně.

„Zůstal jsem tady sám, patnáct podniků v kdysi rušné ulici krachlo,“ kroutí hlavou někdejší šéf Culinary Clubu ČR. Poslední týdny označil za tristní.

„Lidem docházejí peníze. Meníčko držím plus mínus kolem stovky, už tak to stěží stačí na pokrytí nákladů. Suroviny, marže, doprava, to jsou další výdaje,“ přemítá Kováč.

Kuchař, profese na odstřel

Svou profesi neváhá označit za rizikové povolání. „Nikdo vás nezaměstná nastálo, když neví, kdy podnik otevře a hlavně kdy ho zase zavřou. Vím o lidech, kteří s kuchařinou definitivně sekli a šli dělat do fabriky nebo do nemocnice. Jsme profese na odstřel. A kompenzace? Ty se zpožďují už od loňského jara,“ nebere si Kováč servítky.

Aktuální peripetie kolem konce a znovuobnovení nouzového stavu ho nenechaly v klidu. „Nebylo by lepší otevřít k předem oznámenému datu? Tak aby se všichni mohli připravit? To bude dobrý bordel. Obchody, škola, zmatek. Neumím si představit, co bude, když se zase za dva dny zavře. Kocourkov.“

VIDEO: Kuchař Kováč s Maxijedlíkem při pojídání tatranek na čas.