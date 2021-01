Vodnář

Závěrečné lednové dny se snažíte bilancovat a přemýšlet o budoucnosti. Ano, není to špatný nápad, ale člověk by měl žít hlavně přítomností. Nesnažte se do ničeho nutit a nechte věci plynout jim vlastním tempem. Vždyť tak jste to celý život dělali!