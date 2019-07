Pí*ův statek, Ko*otské rybníky i Čů*áček: Názvy českých regionů pobaví

Nekorunovaným králem zvláštně pojmenovaných památek v Česku je Píčův statek. Zřícenina, která se nachází v Příhrazských skalách v Českém ráji směrem na Drábské světničky. Dnes je to pár kamenů, místo se ale může chlubit bohatou historií, která vysvětluje jeho jméno.

První písemná zmínka o usedlosti pochází z roku 1554, tedy dávného středověku. Téměř 300 let zde žil rod jistých Komárků, kteří na místě pobývali až do 18. století, kdy se o statek nepřihlásil žádný dědic. Jediný rodinný příslušník, který měl na usedlost nárok, byl Jiří Komárek, ale nevrátil se z vojny.

Na statek se tak přiženil muž jménem Jan Píč, odkud pochází současné jméno osady. Měl mnoho finančních prostředků a místo pod jeho rukou vzkvétalo. Tak moc, až se majetek dynastie Píčů rozrostl na 14,4 ha polí, luk a lesů. Pěstovali spoustu zemědělských plodin, chovali hospodářská zvířata. V kraji vládl blahobyt.

Antonín „cupuje“ autoatlas plný chyb: Silnice na sjezdovce i špatné názvy obcí

Rodina si díky tomu vybudovala respekt, který jí vysloužil až přátelství s místní šlechtou. Všechno se tehdy v okolí jmenovalo po dynastii Píčů – známí byli například „Píčovi holubi“.

Komunisté majitele vyhnali

Zlatá éra statku trvala zhruba do konce 19. století, oblast ale fungovala až do období světových válek. Poslední velký majitel, Václav Píč, zemřel v roce 1941. Zbyla po něm vdova a syn, ty ovšem vyhnali komunisté, syna dokonce poslali na dva roky nucených prací do kamenolomu. Provinění? Byl velkostatkář, což se tehdejšímu režimu nelíbilo.

Píčův statek tak zůstal zcela opuštěný a začal chátrat. Majetek byl rozkraden, zdi osady posloužily jako stavební materiál. Pozemky rodiny Píčů byly znárodněny.