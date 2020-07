Koronavirus ONLINE: Znovu přes 100 nových případů v ČR a nové ohnisko ve firmě na roušky

Koronavirová situace se podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové v Česku stabilizuje, a to včetně severní Moravy. Dočasné uzavření dolů na Karvinsku by mohlo přispět k vyhasnutí tohoto ohniska. Pro případ další plošné vlny nákazy má dojít k personálnímu posílení hygienických stanic. Rážová to uvedla v úterním Epicentru na Blesk Zprávách, kde přiznala i to, jak ji pandemie dala pracovně zobrat. Mluvila přímo o tom, že ji „zruinovala“.