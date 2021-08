Koronavirus ONLINE: Změny při návratu z Belgie či severu Evropy. A výhra 2,5 milionu v očkovací loterii

Asi 10 000 diváků přilákal letos festival Prázdniny v Telči, který dnes zakončila písničkářka Radůza a soubor Cirk La Putyka. Na akci se za dva týdny představilo téměř 100 muzikantů.

Letošnímu ročníku předcházel stres, zda ho bude možné kvůli koronaviru připravit. Na jaře zveřejnili pořadatelé slogan "Když to pude, tak to bude". Přáli si udržet tradici. "Všechno se povedlo, lidé chodili, muzikanti nadšení. Jsou to naprosto výjimečné koncerty. Telč je město šťastných lásek a nečekaných setkání: nikdo nevymyslí, že Druhá tráva bude hrát s Michalem Pavlíčkem; bál jsem se, že ortodoxní diváci to nepřijmou, a oni byli úplně nadšení," řekl zakladatel festivalu Milan Kolář.