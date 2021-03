Koronavirus ONLINE: Změna plánu u návratu školáků a 20 případů jihoafrické mutace v Česku

Francouzský lékový regulátor dnes potvrdil, že ve Francii může znovu začít očkování vakcínou proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Přípravek nyní doporučuje jen pro osoby ve věku 55 let a více, zatímco původně jej doporučoval podávat lidem do 65 let. První dávku vakcíny si před televizními kamerami nechal dát francouzský premiér Jean Castex.

„HAS věří, že vzhledem k datům poskytnutým agenturou EMA může být vakcinace přípravkem od AstraZeneky bezodkladně obnovena. EMA nicméně zjistila možné zvýšené nebezpečí (trombózy) u osob mladších 55 let. HAS v této fázi doporučuje vakcínu od AstraZeneky jen lidem ve věku od 55 let, kteří tvoří většinu prioritně očkovaných,“ citovala agentura Reuters prohlášení úřadu.