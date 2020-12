Koronavirus ONLINE: Zlepšilo se číslo R i skóre PES. Prymula varuje před radostí

Největším přáním zástupců škol v nadcházejícím roce je návrat k normálu bez výrazných protiepidemických omezení ve výuce i ve společenském životě. Podle nich by se politici v roce 2021 měli zaměřit mimo jiné na zlepšení vybavení a pracovních podmínek ve školách. Doufají, že se školství i v důsledku pandemie bude dál modernizovat. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) Renata Schejbalová se nicméně domnívá, že opatření proti covidu-19 budou školy provázet ještě zhruba rok.

„Všichni bychom si přáli, aby se země vrátila do 'normálu',“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by to nemělo znamenat, že školy začnou fungovat stejně jako před začátkem epidemie v letošním březnu, ale měly by z krize vyjít modernější, technicky zdatnější a tolerantnější. Šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček uvedl, že by si přál hlavně návrat k prezenční výuce. Schejbalová v to ale moc nevěří. „Co se týče opatření souvisejících s covidem, nedělám si iluze, že příští rok bude jiný, bohužel,“ řekla.