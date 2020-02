Do Prahy se podle Babiše vrátí o víkendu zhruba 20.000 lidí, kterým skončí jarní prázdniny. Větší pozornost by měli svému zdravotnímu stavu věnovat ti, kteří přijedou z regionů Lombardie, Benátky, Piemont a Emilia Romagna. "Ne všechna lyžařská střediska jsou v postižených lokalitách," upozorňuje ministr Vojtěch. Většina Čechů míří do regionu Trentino.

Do pondělí chce ministerstvo podle Vojtěcha rozhodnout, jestli je možné podezřelé případy nepřevážet speciální sanitkou na infekční oddělení nemocnic, ale testovat je přímo doma. "Museli by se zapojit lékaři-infektologové, kteří jsou na to vyškoleni a kteří by správně odebrali stěr z nosohltanu a vzorky krve," uvedl Vojtěch. Infekční kliniky jsou v každém kraji, do pondělí by podle Vojtěcha mělo být jasné, jestli na domácí testování mají kapacity.