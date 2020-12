Koronavirus ONLINE: Zemanová předala roušky. Na ČR znovu vrčí PES, 7590 případů za čtvrtek

Ode dneška je omezen také amatérský sport v ČR. „Není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu. Vítám rovněž řadu aktivit, které byly směřovány k tomu, abychom proaktivně vymysleli, jakým způsobem bude sport umožněn. V tom rizikovém stupni 4 nebo 5, do kterého možná budeme směřovat, si to opravdu nějak uvědomit neumím, nebo představit neumím. U nižších stupňů rizika naopak do budoucna ano,“ vysvětloval běhen čtvrtečních interpelací ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Jenom si myslím, že jsme se snažili i v tomto smyslu vyjít neorganizovaným nebo amatérským sportovcům vstříc v tom stupni číslo 3, kde jsme se snažili udělat všechno proto, aby při dodržení různých opatření a případně testování byly ty aktivity povoleny a tak to i bylo. Ale v současné době, kdy se situace bohužel opět zhoršuje, musím upřednostnit preventivní opatření, která jsou zaměřená na ochranu zdraví před touto jinak jistě prospěšnou snahou,“ dodal ministr.

Zavřena musí mít i fitka. „Vámi zmíněná fitness centra považuji za jedny z nejrizikovějších aktivit,“ podotkl Blatný.