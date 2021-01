Koronavirus ONLINE: Zeman vzkázal Čechům, ať vydrží. Klaus podpořil dav bez roušek v Praze

Rektorka Nerudová kritizovala zdanění náhrady za práci mediků a zdravotnických studentů, kteří odložili svá studia, aby pomáhali s pandemickou situací.

„V tomhle máte pravdu, to se musí spravit, souhlasím s vámi, musíme motivovat ty lidi. Je snaha motivovat, do ekonomiky dáváme extrémní zdroje. Při tom obrovském množství různých forem podpory může uniknout to, že se někomu něco vyplatí a ještě se to bude danit. Promluvíme si o tom s ministryní Schillerovou. To není otázka toho, že by někdo chtěl někoho odrbat, je třeba v tom najít nějaký systém,“ reagoval ministr Havlíček.

Ministr dopravy hovořil i o podpoře podnikatelů. „Vymýšlíme další programy, snažíme se, aby se to pokud možno dotklo maximálního množství podnikatelů. Samozřejmě, že neuspokojíme všechny, to je pravda. Je projednáno, že by dotace mohla Evropská unie zvýšit na dvojnásobek. Systém podpory u nás je komplikovanější, ale nežijme v iluzích, že v ostatních zemích to není komplikované. To, co dáváme podnikatelům, dáváme srovnatelně s těmi nejvyspělejšími zeměmi.“