Koronavirus ONLINE: Zeman vzkázal Čechům, ať vydrží. Babiš se smál Klausovi kvůli vakcíně

Očkování proti covidu-19 by mohlo být dostupné pro všechny skupiny obyvatel do začátku léta. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek, který řídí jednu z pracovních skupin ministerstva zdravotnictví. Dosud bylo v Česku očkováno asi 40.000 lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. Svázat možnost účasti na akcích s tím, že je člověk očkovaný, nelze podle Chlíbka dříve, než bude vakcína dostupná všem zájemcům.

Další dodávky vakcíny od Pfizeru a BioNTechu chodí do Česka každý týden. Se druhou schválenou vakcínou od firmy Moderna počítá očkovací strategie 22. ledna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že by jí mělo v lednu dorazit 20.000 dávek rozdělených do dvou dodávek. Do konce ledna by podle Chlíbka měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválit očkovací látku třetího výrobce - Astra Zeneca.