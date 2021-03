Koronavirus ONLINE: Zeman podepsal izolačku. A do Česka míří miliony dávek vakcín

Většina pojišťoven nepojistí Čechům léčebné výlohy v souvislosti s nemocí covid-19 v zemích, které ministerstvo zahraničí označuje jako rizikové nebo vysoce rizikové. Výjimku tvoří například ERV Evropská pojišťovna a Uniqa. Ani ty ale nekryjí riziko koronaviru v zemích, kam ministerstvo zahraničí přímo zakáže cestovat. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

ERV Evropská pojišťovna tak pojistí riziko covid-19 do všech zemí kromě těch, kam ministerstva zahraničí nebo zdravotnictví zakážou cestovat. Do 11. dubna tento zákaz platí do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe.