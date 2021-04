Koronavirus ONLINE: Zeman na místo Blatného jmenuje Arenbergera, Plaga ve vládě zatím zůstává

„Celou dobu jsem si stál za používáním pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou pro ně bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují. Podobně je to i s léky proti covidu. Umožnili jsme léčbu protilátkovými léky po odborné diskuzi s cílem chránit zdraví pacientů. Pro mě jako pro lékaře je nicméně stejně důležité jako to, zda lék funguje, i to, že si musím být stoprocentně jistý, že nejenom pomůže, ale také neublíží,“ uvedl na tiskovce Jan Blatný (za ANO).

„Všechna opatření a pokyny jsem úzce diskutoval s řadou odborníků, kteří mohou mít často rozdílné názory a já si cenním každého návrhu a hledal jsem vždy širokou shodu. Jako ministr jsem se snažil také snažil o shodu napříč celým politickým spektrem a jsem rád za nastavení konstruktivní debaty s opozicí. Moc si přeji, aby se nadále prohlubovala,“ pokračuje Blatný. Děkuje zdravotníkům za to, že díky nim systém nezkolaboval a podařilo se zachránit tisíce životů.