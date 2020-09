Koronavirus ONLINE: Zeman jmenoval Prymulu ministrem. A vláda aktivovala krizový štáb

V Británii by mohlo v polovině října přibývat téměř 50.000 nakažených denně. Zabránit by tomu vláda mohla jen rychlým přijetím opatření, která by šíření koronaviru zpomalila. Na tiskové konferenci to dnes řekl hlavní zdravotnický poradce britské vlády Chris Whitty. S přibývajícím počtem nakažených by exponenciálně rostl také počet mrtvých s covidem-19.