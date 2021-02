Koronavirus ONLINE: Zeman dostane druhou dávku vakcíny. A 8916 nakažených za čtvrtek

„Opatření nebudou tak efektivní,“ argumentoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) krátce po padnutí rozhodnutí o konci nouzového stavu. Podle něj totiž nebude moci vláda efektivně nařízení měnit a vymáhat. Opatření opravdu budou nadále platná, aspoň většina z nich, bude je mít ale v otěžích hygiena.

Doplnila jej vicepremierka Alena Schillerová (za ANO). „Defacto to, že se NS neprodloužil znamená, že by se měly otvřít v pondělí obchody a služby a měl by skončit zákaz nočního vycházení,“ dodala s tím, že to není dobré v této situaci. „Uděláme vše proto, abychom to všechno zvládli. Za svůj resort mohu říct, že končí kompenzace pro OSVČ,“ zmínila.