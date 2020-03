Ve Sněmovně začíná kolečko tradičních úterních tiskovek. Poslanecké sněmovny ani Senátu se nařízení o omezení akcí nad 100 lidí netýká.

„Je to krizová situace a zde bychom měli vystupovat vždy jednotně,“ upozornila Věra Kovářová (STAN). Ze začátku byly dle ní zmatky. „Ale to se dalo očekávat,“ míní poslankyně. „Po počátečních porodních bolestech se zdá, že vláda začala vystupovat jako tým a že se snaží situaci zvládnout. My opatření vlády vnímáme v tom směru, že se snaží předejít rozšíření nákazy,“ pochválila poněkud nezvykle jindy kritická poslankyně Babišovu vládu.

Uzavření škol a zákaz veřejných akcí s více než 100 lidmi je podle ní „opatřením správným, otázkou může být, zda to bylo opatření včasné, zda to nemělo být dříve“. Jedním dechem však Kovářová dodala: „Není třeba spekulovat, důležité je, co jsme se dozvěděli z tiskové konference vlády a ta říká, že tímto opatřením nechce lidi trestat, ale chce obyvatele především chránit.“

Kovářová upozornila, že k uzavření jednání Sněmovny „zatím čas není“, otázkou pro předsedy výborů je však, zda uzavřou jednání výborů pro veřejnost.