Koronavirus ONLINE: Závada „zatajila“ nová čísla. A krizový štáb řešil nouzový stav

O dočasném uzavření do konce roku uvažuje 47 procent hotelů v Praze, v regionech je to 30 procent. Dalších deset procent hotelů je zavřeno už od března. Obnovení oboru bude trvat minimálně tři roky. Češi zahraniční klientu nejsou schopni nahradit. Zásadní pro oživení hotelnictví bude obnovených leteckých spojených s Prahou. Na kongresu For Gastro & Hotel, který se uskutečnil v rámci stejnojmenného veletrhu v pražských Letňanech, to dnes řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václav Stárek.

Většina hoteliérů podle aktuální průzkumu AHR odhaduje svou návštěvnost do konce roku mezi šesti a deseti procenty. Navíc téměř zcela zmizely firemní akce, využití konferenčních prostor je od začátku roku na deseti procentech. Velmi špatnou situaci potvrdil relax park Modrá stodola v Horoměřicích u Prahy. Zaznamenal propad o 90 až 95 procent. Na podzim měl plánované firemní akce za zhruba dva miliony korun, většina je zrušena, zbyly dvě malé za přibližně 60.000 korun, uvedl obchodní ředitel Modré stodoly Martin Herzman.