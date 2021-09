Koronavirus ONLINE: Zájezdy za vakcínou pro frustrované Rusy. A bič na neočkované v Německu

Vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

Chcete se očkovat proti chřipce i proti covidu-19? Můžete se očkovat ve stejný den, do jedné ruky si nechat aplikovat jednu vakcínu a do druhé ruky druhou. Tak zní doporučení České vakcinologické společnosti z letošního června. Náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Martina Koziar Vašáková potvrdila Blesk Zprávám, že to možné je. Oslovení praktičtí lékaři ale tak jednotní nejsou. Předseda praktiků Petr Šonka uznává, že je to nestandardní postup, na který nejsou papcienti zvyklí, další se domnívají, že by bylo lepší dodržet mezi vakcínami odstup 14 dnů. Záleží ovšem na rozhodnutí pacienta i a na doporučení lékaře.