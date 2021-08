Koronavirus ONLINE: Výrazný nárůst případů za sobotu v Česku. Šíření epidemie opět sílí

Koronavirová pandemie dopadla na výrobce bižuterie víc než krize před 12 lety a s ní spojený krach exportní společnosti Jablonex Group. Oživení je pomalé. Ještě v březnu byly tržby podniků sdružených ve Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) zhruba na úrovni 25 procent tržeb roku 2019, aktuálně se dostaly zhruba na 40 až 50 procent, řekl ČTK předseda svazu Pavel Kopáček. Svaz sdružuje pět desítek subjektů, pět z nich kvůli dopadům koronaviru ukončilo či přerušilo činnost.

„Export se zlepšuje, to je viditelný trend, v tuzemsku je cítit mírné zlepšení, pokud firmy nedodávaly do obchodů pro turisty. Ty jsou buď zavřené nebo prázdné. Není pravda, že třeba v Praze nejsou turisté, ale jsou to všechno domácí, kteří v těchto obchodech nenakupují,“ doplnil Kopáček. Dobře jsou na tom podle něj ti, kdo prodávají v e-shopech, postupně ale ožívají i prodeje v kamenných obchodech. Výrobci doufají, že jim pomůže tradiční prodejní výstava skla a bižuterie Křehká krása, která se od 12. do 15. srpna uskuteční na jabloneckém výstavišti a tradičně láká tisíce místních i turistů.