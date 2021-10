Koronavirus ONLINE: Vojtěch zůstane na misterstvu. A Česko nakoupí mrazící boxy za miliony

Liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta skončí letos na vlastní žádost ve funkci. Valenta to dnes řekl ČTK. Ministerstvo zdravotnictví už vypsalo výběrové řízení na nového ředitele krajské hygienické stanice v Libereckém kraji. Oznámení rezort vyvěsil na webu. Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu. Vítěz výběrového řízení by měl nastoupit v lednu příštího roku. Valenta hodlá odejít do předčasného důchodu.

„Na jaře letošního roku jsem oznámil hlavní hygieničce a panu ministrovi, že chci z osobních a zdravotních důvodů v listopadu skončit,“ řekl dnes ČTK Valenta, který ve čtvrtek dovrší 63 let. Půjde do předčasného důchodu. „Jsem ve funkci přes 30 let, což není zrovna krátká doba. Od roku 1990 jsem byl okresní hygienik, krajský hygienik, hlavní hygienik,“ dodal.