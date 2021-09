Koronavirus ONLINE: Vojtěch vrací do hry uznávání protilátek. A nejvyšší víkendový nárůst od května

Na veřejné akce s papežem Františkem při jeho nadcházející návštěvě Slovenska se dostanou nejen lidé očkovaní proti nemoci covid-19, ale nově také zájemci s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech. Oznámila to dnes Konference biskupů Slovenska (KBS). Ke zmírnění podmínek účasti veřejnosti došlo poté, co se na očekávaný vrchol papežovy návštěvy z hlediska návštěvnosti, a to na mši v Šaštíně, dosud přihlásila jen zhruba desetina z dříve předpokládaných 350.000 osob.