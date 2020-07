Koronavirus ONLINE: Vojtěch varoval dovolenkáře. A Dostálová unikla z debaty s Kalouskem

Premiér Andrej Babiš (ANO) poradil lidem, aby sledovali vývoj situace a plány na dovolenou podle toho operativně měnili. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež i na to přidal reakci pro Blesk Zprávy: „My je velmi rádi umožníme, ty operativní změny, když je pan premiér zaplatí. Když se lidi rozhodnou necestovat do této země, ale cestovat do jiné, tak ať pan premiér zaplatí storno poplatky v hotelích, za letenky. To pak samozřejmě budeme velmi rádi operativně vycházet lidem vstříc.“ Radu pak přidal i Papež: „Myslím, že pan premiér je dost bohatý na to, aby to zaplatil. Pokud dává naději, musí si uvědomit, že to něco stojí..“