Koronavirus ONLINE: Vojtěch tasil eRoušku 2.0. A poslanci ANO a ČSSD míří ven z karantény

Zaměstnanci, kteří by museli v novém školním roce zůstat se školáky kvůli uzavření třídy či školy doma, by mohli dostávat ošetřovné po celou dobu výuky na dálku. Dávka by se vyplácela na děti do 13 let. Za určitých podmínek by ji mohli pobírat i takzvaní dohodáři. Prodloužené ošetřovné by bylo i pro lidi, kteří by se po uzavření stacionářů museli postarat o své blízké. Počítá s tím návrh zákona z dílny ministerstva práce. Autoři výdaje do konce června spočítali na 650 milionů korun. Návrh zveřejnila na svém webu vláda.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Je možné ho získat i na jiné členy rodiny. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Kvůli epidemii se na jaře platila dávka na děti do 13 let, a to až do konce června. Od dubna částka činila 80 procent základu výdělku. Podle návrhu by se nyní zvyšovat neměla. Mělo by se jen prodloužit vyplácení na celou dobu případného uzavření tříd či škol i stacionářů. Podpora by měla být znovu na školáky do 13 let.