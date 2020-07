Koronavirus ONLINE: Vojtěch „škudlí“ s testy po karanténě a návrat roušek na Kutnohorsku

Odběrová místa v nemocnicích v Kolíně a Kutné Hoře budou v reakci na rostoucí počet případů koronaviru na Kutnohorsku nově fungovat také o víkendu. V Kolíně bude odběrové místo otevřeno v sobotu od sedmi do dvanácti, v Kutné Hoře v neděli od sedmi do dvanácti. Fungovat tak budou každý víkend až do odvolání, informovala dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu.