Koronavirus ONLINE: Vojtěch skončil, Prymula ho nahradí. A vláda obnoví krizový štáb

V Jihomoravském kraji přibylo za posledních 48 hodin 301 potvrzených případů nemoci covid-19. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Dosud byl rekordní počet za 24 hodin přes 140 případů. V posledních dnech narůstá denně kolem stovky i více případů, na jaře byly desítky nových nemocných za týden. V porovnání s jarem je podle Ciupek ale nyní menší podíl hospitalizovaných. Aktuálně jsou to tři procenta, na jaře to byla skoro pětina. V nemocnici je 47 lidí, šest je ve vážném stavu.

Za poslední týden testy v kraji odhalily 935 nakažených. „Dlouhodobě je to nejvíce ve věku od 25 do 34 let a od 45 do 54 let. S narůstajícími testovacími kapacitami roste počet pozitivních případů," uvedla Ciupek.