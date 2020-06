Koronavirus ONLINE: Vojtěch povolí akce pro 1000 lidí. A experti přepočítají mrtvé v ČR

Cestovní agentura Invia očekává zvýšený prodej zájezdů do Egypta na letní termíny, dříve přitom prodávala pobyty hlavně na září a říjen. Země se turistům otevře od 1. července, letecký dopravce Smartwings podle mluvčí Invie Andrey Řezníčkové první let plánuje na 15. července. Lety jsou podle ní vypsány zatím do října.

