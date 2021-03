Koronavirus ONLINE: Vláda zmírnila okresní lockdown. A vakcína AstraZeneca to v EU ustála

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) okomentoval i zprávu ohledně chalupaření. Podle nejnovějších informací totiž zmizela výjimka ohledně možnosti strávit tři týdny na chatě z vládního webu, pokud zde člověk zůstane.

Původně zaznělo před třemi týdny to, že zde lidé musí na ony tři týdny zůstat, nově to vypadá, že mohou z takové nemovitosti odjet. Ministr Blatný to dnes uvedl na pravou míru. „Co se týká cesty na vlastní nemovitost, pakliže tato nemovitost je v oblasti okresu, tak tam žádný problém není. Pakliže není, tak je to výjimka, která by vedla k tomu, že by se řada lidí začala mezi okresy pohybovat,“ uvedl.

Podle něj je nyní umožněno se z chalup vrátit, pokud se člověk u policie prokáže třeba občanským průkazem.