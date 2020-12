Koronavirus ONLINE: Vláda umrtví Česko a omezí nákupy. A rezervace na očkování od února

„26. prosince by hranice ČR mělo přejet vozidlo, které přiveze první symbolickou dávku vakcíny. Tato první dávka bude distribuována do Prahy a do Brna. V Praze bude rozdělena do čtyř a v Brně dvou nemocnic. Očkovat se začne od 27. prosince od rána,“ upřesnil Blatný.

Česká republika má podle ministra kapacitu na uskladnění až dvou milionů dávek. Očkování začne nejdříve podle připravených jmenných seznamů. „Bude se jednat zejména o seniory, kteří jsou hospitalizovaní, nebo v jiné ústavní péči, a také o zdravotnický personál,“ popsal ministr zdravotnictví, u koho se s očkováním začne.

V lednu se má podle ministra Blatného probíhat očkování ve zdravotnických zařízeních, kde mají být všichni připravení na případné nežádoucí reakce u jednotlivých pacientů. Do budoucna má vzniknout ale podle Blatného 200 očkovacích míst, zapojit se má na 5000 tisíc lékařů a využít se má i kapacit polních nemocnic v Praze a Brně. V dalším sledu přijedou do ČR podle Blatného vakcíny firmy Pfizer, které mají putovat do 31 zařízení.

„Nemyslím si, že by ČR připravena nebyla. Tím, čím se teď zabýváme, je leden a ten je připravený,“ odmítá kritiku o nepřipravenosti Blatný.