Koronavirus ONLINE: Vláda to schytala za zavření škol a školek. A Primark v Praze otvírá

Na oživení cestovního ruchu a příjezdy turistů budou mít podle státní agentury CzechTourism zásadní vliv podmínky vstupu do České republiky a pro návrat turistů zpět. Čím jednodušší a lehce dostupný přehled pravidel bude, tím větší bude šance zahraniční cestovatele do tuzemska přilákat. Němci i Rakušané mají chuť cestovat, většina jich na dovolenou plánuje vyrazit vlastním automobilem. Přednost budou dávat ubytování v soukromí, apartmánech nebo kempech. Na dnešním on-line exportním setkání to řekly ředitelky zahraničního zastoupení CzechTourism v Německu a Rakousku.

CzechTourism na podporu příjezdového cestovního ruchu spustí v polovině června kampaň na sociálních sítích. Trvat bude do konce srpna na sousedních trzích a v Nizozemsku, Maďarsku a Ukrajině. Chaloupková i Polasek řekly, že v létě se chystá zahájení kampaně na přilákání hostů do lázní, kteří by do nich v létě stejně pravděpodobně ve větší míře nepřijeli. Pokud vyrazí za hranice, většinou zvolí pobyt u moře. Navíc mnoho zařízení bude mít plné kapacity kvůli zájmu českých turistů. Podpora zahraničního turismu ve městech a lázních ale patří mezi současné priority, dodaly.