Koronavirus ONLINE: Vláda otevřela papírnictví, s rozvolněním ale nepočítá. A britská mutace v ČR

V Královéhradeckém kraji přibývá nemocnic, které očkují proti koronaviru seniory starší 80 let. Jako první v kraji je o víkendu začala očkovat Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové a dnes se přidala krajská Oblastní nemocnice Náchod. Ostatní krajské nemocnice se přidají po dodávce vakcíny a po proočkování zdravotníků a rizikových pacientů. ČTK to dnes sdělili zástupci hejtmanství. Krajská nemocnice v Trutnově by měla začít očkovat v pátek, jičínská, královédvorská a rychnovská nejpozději na začátku příštího týdne.