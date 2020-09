Koronavirus ONLINE: Vláda obnoví krizový štáb a zváží stav nouze. A přes 500 mrtvých v Česku

Jednadvaceti zákroky pomohl brankář Matěj Machovský hokejistům Sparty k výhře 3:0 nad Zlínem ve 2. kole extraligy. Potěšilo ho, že se Pražané poučili z úvodního kola, které prohráli 3:5 v Plzni. Mrzelo ho však, že do O2 areny zavítalo jen 2511 fanoušků, přestože jich při současných omezeních v boji proti šíření koronaviru může do pražské haly maximálně 8000.

„Je to smutný pohled, co si budeme povídat. Samozřejmě jsme tady v O2 zvyklí na větší návštěvy, ale situace bohužel je, jaká je. Jaké si to někdo udělal, takové to je. Nemůžeme to řešit, protože bychom neřešili nic jiného,“ řekl novinářům Machovský. V uplynulém ročníku se Sparta s průměrnou návštěvností 10.330 diváků zařadila na osmé místo v Evropě.