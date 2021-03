Koronavirus ONLINE: Vláda chce nouzový stav na dalších 30 dní a moderátor zkolaboval

Premiér Andrej Babiš pro Blesk Zprávy upřesnil, co všechno mu vadí u (ne)podávání léku bamlanivimab v Česku. „Dostalo to jenom 60 nemocnic, můžou to nabízet i prakticky. V některých nemocnicích ani nevěděli, že jedno oddělení to dává, druhé to nedává,“ zmínil předseda vlády a uvedl: „Horší je to, že resort to vůbec nepropagoval.“

„Fascinuje mě na tom to, že pan profesor Černý má starost o peníze, má se starat o pacienty. Byli skeptičtí od samého počátku. Je potřeba, aby to bylo třetí den od pozitivity,“ rozohnil se Babiš. Podle něj teď konečně ministerstvo podmínky podávání léku upravilo a přidalo mezi indikace morbidní obezitu.