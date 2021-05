Koronavirus ONLINE: Vláda bude řešit zavřené hospody, mladé očkování zatím moc netáhne

Velká očkovací centra by měla fungovat nejméně do srpna, řekl dnes poslancům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Potom by stát podle něho měl více spoléhat na praktické lékaře a na menší očkovací místa v nemocnicích. Někteří poslanci se v debatě pozastavovali nad tím, že ani nyní nemá řada starších 70 let konkrétní termín k očkování proti covidu-19, byť se zaregistrovali.

„To považuji za určité selhání a velmi těžko se mi jako lékaři, když se mě na to pacienti v ordinaci nebo v nemocnici, kde pracuji, ptají, velmi těžko se jim to odůvodňuje,“ uvedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury je tento stav velkou chybou a stát by se měl v prvé řadě zaměřit na doočkování zájemců ze starších věkových kategorií. Termín zatím podle něho nemá 100.000 lidí starších 70 let.