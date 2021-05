Koronavirus ONLINE: Vláda bude řešit zavřené hospody a čtyři mrtví po AstraZenece ve Španělsku

Německá vláda chce na očkování dětí proti nemoci covid-19 vyčlenit 6,4 milionu dávek. Podle informací portálu magazínu Der Spiegel to vyplývá z dokumentu, ve kterém ministerstvo zdravotnictví vakcinaci dětí a mladých ve věku 12 až 18 let připravilo. V Evropské unii doposud žádná z vakcín není chválena pro děti, nejblíže má k potřebnému souhlasu preparát společností Pfizer/Biontech. Touto látkou už nyní mohou být očkováni lidé starší 16 let, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by ale ještě tento pátek mohla povolení rozšířit i na děti od 12 let.

Očkování dětí je tématem dnešní konference kancléřky Angely Merkelové s premiéry německých spolkových zemí.