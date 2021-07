Koronavirus ONLINE: Velké rozvolnění od srpna. A debaty od třetí dávce kvůli deltě

Vláda tradičně v pondělí zasedla a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) projednala i plán na darování či prodej vakcín proti koronaviru do zahraničí. Slovensko si pravděpodobně odebere místo ČR z české kvóty jeden milion dávek od firmy Pfizer-BioNTech a zaplatí za ně. Čtvrt milionu dávek by podle Babiše Česko mělo darovat Vietnamu, 20 000 poslat na Tchaj-wan. Premiér to uvedl na sociálních sítích. Vláda také řeší jmenování Pavly Svrčinové do funkce hlavní hygieničky, bude zároveň i náměstkyní na ministerstvu zdravotnictví. A ministři kývli na to, že i od září stát bude platit ve školách PCR testy, půjde na ně 27 milionů korun. Sledujte přímý přenos tiskové konference.