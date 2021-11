Koronavirus ONLINE: Velká kontrola z hygieny po celém Česku. A 9902 nakažených za úterý

Covidová situace v Česku nevypadá nejlépe. Nejstarší poslanec a adept na šéfa zdravotního výboru ve Sněmovně Bohuslav Svoboda (77, ODS) pro Blesk Zprávy shrnul aktuální stav, apeloval na to, aby lidé, kteří se mohou nechat očkovat 3. dávkou, neváhali, a pozastavil se i nad hrozbou nového omezování nemocniční péče. Pro povinné očkování Čechů však není. A to ani v případě vybraných skupin obyvatelstva. Každý rozkaz v sobě zahrnuje odpor, upozorňuje někdejší primátor Prahy.

„Už v srpnu jsem říkal, že ta další ani ne vlna, ale exploze, protože je to pořád stejná infekce, přijde někdy na úrovni října. Bohužel jsem měl pravdu, což mě mrzí, byl bych radši, kdybych se mýlil,“ uvedl Bohuslav Svoboda pro Blesk Zprávy a dodal: „Bylo celkem jasné, že pokud se ta vlna rozeběhne, bude svým množstvím zhruba kopírovat to, co už jsme tady jednou měli, snad jenom s tou zásadní výhodou, že ty průběhy onemocnění by měly být díky částečné proočkovanosti a prodělaných infekcích mírnější.“