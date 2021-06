Koronavirus ONLINE: Varování před indickou mutací v celé Evropě. A Slováci se zbavují Sputniku

Českou republiku čeká od 26. června další vlna rozvolnění a od 1. července se Češi také budou moci díky evropským covid pasům těšit na jednodušší cestování do zahraničí. Zdálo by se, že to nejhorší máme za sebou. Na vládu se však řítí žádosti o odškodnění podnikatelům za omezení podnikání během pandemie, které přesahují 12 miliard korun a to vše v době rekordního schodku státního rozpočtu. Jsou jejich žádosti opodstatněné a jak si po komplikovaném roce a půl s koronavirem vedou české podniky? Jak covid ovlivnil cestovní ruch? Sledujte od 15:00 Epicentrum Blesku s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.