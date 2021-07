Koronavirus ONLINE: Varování před 4. vlnou od sousedů z Polska. A 30 hospitalizovaných v ČR

Dobré ráno. Do dnešního dne mohou zájemci podávat přihlášky do tendru na výběr nového distributora vakcín proti covidu-19. Vítěz zakázky, jejíž objem je 150 milionů korun, by mohl být znám v polovině prázdnin. Už dříve to uvedla zdravotní pojišťovna RBP, která je pověřená koordinací výběru distributora pro všechny zdravotní pojišťovny v Česku. Zakázku vypsaly pojišťovny společně s ministerstvem zdravotnictví.

Povinností vybraného dodavatele bude zajistit v Česku jeden centrální sklad, do nějž budou výrobci či dovozci vakcíny dodávat. "Z tohoto centrálního skladu budou následně očkovací látky vybraným dodavatelem služby coby distributorem distribuovány stanoveným poskytovatelům zdravotních služeb, zejména vakcinačním centrům a praktickým lékařům podle jejich objednávek," uvedl už dříve výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.