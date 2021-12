Koronavirus ONLINE: Vakcínu Novavax doporučila agentura EMA. A 3740 případů v ČR za neděli

Fakultní nemocnice Brno má k očkování proti covidu-19 registrovaných 1500 dětí ve věku od pěti do 11 let. Plánuje, že do konce roku dá vakcínu kolem 880 z nich, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Stovka dětí dávku dostala ve čtvrtek, další očkování je v plánu v úterý a ve čtvrtek tento i příští týden. Podle Plaché je možné přidání termínů příští týden, další budou i v lednu.