Koronavirus ONLINE: Vakcína od Moderny mění název na Spikevax. A číslo R lehce vyrostlo

Varianta delta se šíří do dalších zemí

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byla delta varianta koronaviru detekována ve 124 zemích světa. To je 13 více než před týdnem. WHO ve středu citovala dvě studie, které potvrzují vysokou míru nebezpečnosti této varianty. Jedna je z Číny, druhá z Kanady. Ani jedna z nich zatím nebyla publikována v odborném časopise. Informaci přinesl server Der Spiegel.