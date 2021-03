Koronavirus ONLINE: Vakcína AstraZeneca to v EU ustála. A vláda řeší pokračování lockdownu

Velké problémy s dodržováním režimu dne mají při výuce na dálku děti s rizikovým chováním.

Zhruba dvě třetiny z nich tráví nadměrné množství času hraním her či chatováním s kamarády, výuky on-line se jich účastní kolem dvou pětin nepravidelně či vůbec. Víc než polovině se zhoršil prospěch, i když se do výuky zapojovali. Největší problémy mají děti v sedmé a osmé třídě základní školy. Vyplývá to z ankety, kterou udělalo Středisko výchovné péče v Praze na Klíčově mezi svými 130 klienty.

Velkým problémem se podle něj ukázalo dodržování režimu dne v domácím prostředí jako náhrady za pravidelnou docházku do školy.

Kolem 52 procent rodičů uvedlo, že se snažili pro dítě režim vytvořit, ale nepodařilo se jim to. Přibližně 42 procent odpovědělo, že děti režim mají, a šest procent nevědělo. Zároveň 65 procent rodičů sdělilo, že jejich dítě tráví příliš času na mobilu či u počítače mimo výuku.